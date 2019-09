Une semaine pour découvrir la transition écologique en presqu’île de Crozon Aulne maritime

Un réseau électrique intelligent pour la Picam

La communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime installe un système “smartgrid”, réseau intelligent qui permettra à la collectivité de produire 70% de sa consommation électrique (administration, bâtiments…) avec une éolienne et des panneaux photovoltaïques. C’est l’occasion d’une opération spéciale, la Semaine climat et biodiversité, du 30 septembre au 5octobre 2019, pour faire découvrir aux habitants différentes initiatives publiques, associatives ou entrepreneuriales autour de la transition énergétique, et plus largement écologique.

Visites et animations autour de la transition écologique

Transports, jardinage, habitat, entretien domestique, eau courante, sport et handicap… tous les domaines du quotidien du territoire sont concernés par la transition et ils se déclineront donc en animations, visites, conférences,ateliers, conseils etc. En point d’orgue, les portes-ouvertes et visites guidées de la communauté de communes le 5 octobre 2019 permettront de découvrir les services communautaires et les sites “Energie” et “Déchets” de la ZA de Kerdanvez à Crozon, en particulier l’installation “smartgrid”. Il est conseillé de réserver : contact@comcom-crozon.bzh

Dans la continuité de la semaine, les transports publics de la presqu’île seront gratuits du 7 au 13 octobre 2019.