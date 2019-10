L’haptonomie, une philosophie de vie

Du grec hapsis / haptein désignant le toucher, le lien, et nomos qui signifie la norme, la règle, l’haptonomie est parfois qualifiée de “science de l’affectivité” même si c’est plutôt une philosophie, une façon d’envisager la vie et la personne dans sa globalité.

Une pratique récente pour relier toucher, affect et pensée

Ce n’est pas un hasard si c’est un médecin, occidental, Frans Veldman qui a inventé l’haptonomie. Notre rapport au corps judéo-chrétien nous éloigne du tactile et nous coupe d’une partie de nous-même. Si on y ajoute la vie moderne, ses exigences multiples, on a tôt fait de se perdre ou de perdre même le sens de sa vie. Nous sommes tous conditionnés par notre histoire, notre milieu familial, professionnel, social… le conditionnement facilite parfois la vie quotidienne, mais il peut aussi prendre le dessus au risque de nous faire agir comme un automate, de nous faire perdre toute créativité, toute inventivité et tout sentiment d’être libre. Ni psychanalyse, ni thérapie, l’haptonomie propose plutôt d’expérimenter d’autres approches de soi-même et des autres, de renouer des véritables relations, susceptibles de redonner toute leur saveur à l’existence.

D’avant la naissance, jusqu’à la fin de vie

Une seule séance d’haptonomie ne suffit pas. C’est une démarche progressive et un cheminement. La praticienne ou le praticien sert d’intermédiaire. Il s’agit d’abord pour la personne de verbaliser, de se raconter et peut-être de formuler son mal-être ou son blocage, si flou soit-il. Les mots aident à dessiner une orientation que va suivre le/la praticien(ne) pour entrer progressivement dans le toucher, le contact physique, qui fait aussi partie de l’haptonomie.

C’est souvent dans un cadre périnatal, pendant et après la grossesse, qu’est pratiquée l’haptonomie, mais cette pratique peut aider toute personne à toute étape de la vie, en période de trouble si petit soit-il, qu’il s’agisse d’arrêter de fumer ou de faire face au deuil d’un proche.