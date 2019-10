Réfléchir aux impacts mondiaux de notre alimentation avec le festival de films documentaires Alimenterre

Mondialisation oblige, manger peut avoir un impact sur toute la planète : l’environnement – le végétal, l’animal, le minéral (les sols) – mais aussi l’humanité, même à l’autre bout du monde.

8 documentaires sur l’agriculture et l’alimentation dans le monde

Depuis 2007, chaque année, le festival de films documentaires Alimenterre est l’occasion de faire découvrir au grand public les enjeux mondiaux de l’agriculture et de l’alimentation. Du 15 octobre au 30 novembre 2019, huit films sont proposés à la programmation en France et dans une dizaine de pays. Associations, médiathèques, particuliers peuvent s’en saisir et organiser des projections suivies de débats, de préférence avec des intervenants extérieurs qui connaissent les questions alimentaires internationales. On peut aussi proposer d’autres animations : marché alimentaire et solidaire, atelier cuisine bio, locale et équitable avec des enfants, exposition, visite de fermes et rencontre avec des professionnels agricoles, jeu pédagogique, spectacle de rue, etc. Plus de 65 000 personnes participent chaque année, dont plus de la moitié des jeunes provenant en majorité de lycées agricoles.

Organisez une projection en Finistère avec l’aide du Cicodes

Dans le Finistère, c’est le Cicodes, association de solidarité internationale basée à Quimper qui coordonne le festival Alimenterre. Il suffit de s’adresser à son équipe, même au dernier moment (jusqu’au 30 novembre).

Les 8 films proposés abordent différents enjeux de l’alimentation à l’échelle globale :

Faut-il arrêter de manger des animaux ? de Benoît Bringer (la consommation de viande et son impact environnemental, social, économique). Une séance est organisée par le Bureau info jeunesse au Run ar Puns de Châteaulin

Elles sèment le monde de demain , Switch asbl / ONG Entraide et Fraternité (la place des femmes dans l’agriculture du Burundi)

Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso de Laura Lee présente des expérimentations agro-écologiques au Burkina

Cacao : les enfants pris au piège de Paul Moreira (le travail des enfants en Côte d’Ivoire)

Les cantines scolaires de la région de Dakar de Dominique Guélette (la sécurité alimentaire et les circuits courts au Sénégal)

Poisson d’or, Poisson africain de Thomas Grand et Moussa Diop (la pêche vivrière sénégalaise aux prises avec la pêche industrielle au Sénégal)

Quinoa, prenez-en de la graine ! de Clémentine Mazoyer (l’impact de l’engouement occidental pour la quinoa sur les modèles agricoles latino-américains)

Les dépossédés de Mathieu Roy (l’accaparement des terres et ses conséquences sociales partout dans le monde)

Retrouvez toutes les informations sur le site internet du festival Alimenterre

Pour participer et proposer une projection-débat entre le 15 octobre et le 30 novembre 2019, contactez le Cicodes à Quimper