Le bistrot des copains reçoit Verdée

Elle voulait un nom à la fois neuf et enraciné, inédit et familier. La terminaison de vieux prénoms féminins est comme un écho de vert, de vrai. De son engagement poétique, elle souhaite faire naître des constellations artistiques, éveillant les consciences,créant du lien et rassemblant sur le chemin ceux qui croient à une révolution du vivant.”

Verdée était Vendredi au Bistrot, un échange téléphonique amical et serein… com’d’hab…à écouter : en bord de mer, à la campagne, à la montagne…où vous voulez!