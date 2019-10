Au Faou, on peut apprendre la lutte bretonne au club de gouren

Immobiliser son adversaire au sol, sur ses 2 omoplates sans violence et sans combat au sol, voici les règles de base du gouren. Au Moyen Age, c’était un sport noble qui opposait les seigneurs par champions interposés.

Un médecin de Lorient a modernisé cette lutte au 19e siècle et le gouren est désormais pratiqué dans toute la Bretagne.

La Filc, Fédération internationale des luttes celtiques, regroupe le gouren et ses cousines écossaises ou anglaises.

La chemise et sa ceinture – la roched – du lutteur de gouren sont très importantes car on s’y accroche au cours du combat.

Souplesse et agilité sont les atouts du bon lutteur.

Les séances d’entraînement au gouren du club du Faou

De 4 à 16 ans : mercredi après midi

Plus de 16 ans et adultes : vendredi à 18 h

Salle Yves Nouvel, Le Faou. Prêt de la tenue possible.