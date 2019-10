Les habitants de Kéredern à Brest achètent les produits des paysans des monts d’Arrée

Retrouver la maîtrise de sa consommation alimentaire

En matière agricole et alimentaire, c’est le marché qui dicte sa loi. Soumis à des logiques d’intérêts financiers et économiques de grands acteurs mondiaux (agriculture industrielle, entreprises agroalimentaires internationales, grande distribution), les citoyens sont rarement maîtres de ce qu’ils mangent… Pourtant grâce à des initiatives locales et la mise en place de circuits courts, on peut gagner en “démocratie alimentaire”. On peut aussi lutter contre les inégalités et faire en sorte que même les plus modestes aient accès à une alimentation durable, de qualité, biologique et/ou produite localement.

A Kéredern, le “Cabas des champs” retisse les liens ville/campagne

C’est sur la base de cette réflexion que le Civam 29 (réseau de la ruralité et des campagnes vivantes) s’est engagé dans le projet AcceCible et a répondu au passage à une demande du Centre social « les Amarres » à Kéredern, l’un des quartiers les plus populaires de Brest. A travers « le Cabas des champs », un groupement d’achat, le centre social a pu renforcer les liens entre consommateurs et producteurs. Depuis 2016, les adhérents du Civam, les habitants du quartier de Kéredern, le centre social et l’association CLCV (Consommation logement et cadre de vie) travaillent ensemble à la question de l’accès à l’alimentation. Outre l’achat groupé de produits (une centaine de consommateurs auprès d’une dizaine de producteurs), l’action se traduit aussi par une découverte mutuelle et conviviale : repas-discussions et visites inter-terrains. D’autres initiatives similaires ont lieu partout en France.