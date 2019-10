L’influence de l’océan et des zones glacées sur le climat

La cryosphère – glaciers de montagne, calottes polaires, banquise et permafrost (sols gelés) – et l’océan sont connectés puisque la fonte des glaces fait monter le niveau des mers. C’est la raison pour laquelle ils sont associés dans ce rapport intermédiaire du Giec.

La hausse du niveau des mers s’accélère

Le rapport adopté le 25 septembre 2019 insiste sur l’accélération de la hausse du niveau marin : 3 millimètres et demi par an au cours de la dernière décennie, ça parait peu mais c’est nettement plus rapide que l’élévation du niveau main au 20e siècle. La fonte des glaces s’accélère. Et comme le réchauffement global dilate l’eau, cela contribue aussi à l’élévation du niveau des océans.

Les écosystèmes marins très menacés

Le réchauffement des eaux en lui-même va entraîner la migration de nombreuses espèces marines. Mais ce n’est pas le seul danger qui les menace.

L’océan absorbe absorbe un quart de nos émissions de CO2 et 90 % de la chaleur additionnelle que nous émettons. Mais le carbone dissous dans l’océan acidifie le milieu marin. Cette acidification fragilise les organismes calcaires comme les coquillages et les coraux.

En outre, l’océan perd son oxygène (à cause du réchauffement). Les populations marines sont donc menacées d’asphyxie !

Le rapport du Giec estime que dans certaines zones tropicales, la baisse du potentiel de capture des poissons et crustacés atteindra 50% d’ici 2100 (sans compter l’impact de la surpêche et des pollutions).

D’autres incertitudes pèsent sur l’évolution du climat, notamment liées à l’évolution des glaces : la zone arctique se réchauffe beaucoup plus que le reste du monde ; la banquise diminue et aussi son pouvoir de réfléchir les rayons solaires. Le permafrost fond lui aussi : ce qui pourrait libérer du carbone et du méthane (qu’on ne sait pas exactement quantifier).

Projections climatiques révisées à la hausse

Le rapport a revu ses projections à la hausse et son scénario pessimiste table sur une élévation du niveau marin de plus d’un mètre à la fin du XXIe siècle si les émissions de CO2 augmentent au rythme actuel.

Pour limiter le réchauffement des températures du globe à 2 degrés il faudrait avoir cessé toute émission de carbone entre 2050 et 2070