Les sorties en Finistère du 4 au 6 octobre 2019

Fête de la science, semaine climat et biodiversité, foire d’automne… le week-end est très actif en presqu’île de Crozon – Aulne maritime. Quelques rendez-vous aussi en Porzay, des concerts à Brest, Quimper et Landerneau et les derniers échos du Mois sport nature en Finistère.

Concerts et spectacles

Vendredi 4 octobre 2019



Apothéose de Beatles By Girls revisite le vaste répertoire du groupe iconique, comme vous ne l’avez jamais entendu avant, avec 5 musiciennes et chanteuses talentueuses, venues d’Europe du nord et du Canada, mais aussi de France, accompagnées sur scène par un quatuor à cordes dont les arrangements ont été supervisés par le musicien anglais Barnaby Dickinson. vendredi 4 octobre 2019, 20h30, Le Family Landerneau. Découvrez toute la première partie de la saison 2019-2020 de l’Atelier culturel sur nos ondes !

Les 70 ans du Bagad de Kemper au parc des exposition de Penvillers à Quimper

Vendredi Sur Mer (pop scandée) à La Carène à Brest

Samedi 5 octobre 2019



Les 4 ans du hangar de Sizun ! (programmation éclectique)

Why (pop rock) + Flying Duchamp (electro pop trip hop) au Vauban à Brest

Jeanne Added (rock pop) au Quartz à Brest

Bandes Originales à Ty skol à Crozon (Atlantique jazz festival)

Gilles Servat, A Cordes déployées à l’espace Glenmor de Carhaix

Baron Crâne (psyché prog) + Dusty Moon (psyché prog) + Moonlight Orkestra (rock prog) à l’espace Léo Ferré à Brest

O’Sisters (electroworld) + IA (electro pop) + Wonderbraz (mix du monde) au Novomax à Quimper

Dimanche 6 octobre 2019



Love of life du violoncelliste Vincent Courtois et de deux saxophonistes ténor, Daniel Erdmann et Robin Fincker, pour une exploration jazz de l’œuvre de Jack London, l’auteur de Croc blanc ou L’appel de la forêt, à 18 h à Run Ar Puñs dans le cadre de l’Atlantique jazz festival.

Fêtes en tout genre

La Fête de la Science 2019 dans la presqu’île de Crozon et l’Aulne maritime ça commence dès ce week-end avec un Village des sciences, le planétarium et les ateliers fusées de cap des étoiles et les expositions de sciences, cette année sur l’environnement et les sciences humaines .Ces samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019, c’est à la Maison du temps libre à Crozon, avec samedi 5 octobre à 18h au cinéma Le Rex Crozon la projection de L’homme a mangé la Terre de Jean-Robert Viallet – un documentaire ARTE-CNRS et c’est gratuit ! Le week-end suivant ça continue à l’espace nautique de Lanvéoc et au cap de la Chèvre et fin octobre ce sera à Pont de Buis et il y a aussi des expositions dans les bibliothèques de Camaret, Crozon, Lanvéoc,

La semaine climat et biodiversité de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime se termine en apothéose samedi 5 octobre 2019 avec de nombreuses visites et animations, la plupart zone de Kerdanvez à Crozon. C’est gratuit et ouverts à tout public sur tous les thèmes liés à la transition écologique : la préservation de la biodiversité, la réduction des déchets, la protection de la ressource en eau, les énergies renouvelables, l’habitat, les mobilités ; des portes ouvertes aussi dans les Offices de Tourisme de Crozon et Camaret, à la Piscine Nautil’Ys à la Pépinière et hôtel d’entreprises du Faou et au Jardin partagé du centre social Ulamir à Lanvéoc.

Foires, braderies, salons

Foire d’automne dimanche 6 octobre 2019 toute la journée, rue de Quimper à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h



Marché d’automne à Port-Launay le dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 17h

Sport

Le mois sport nature 2019 se termine en Finistère, avec le troisième Swimrun (trail et nage) de la presqu’île de Crozon à Morgat samedi 5 octobre 2019 avec 2 parcours « entre 2 Mers » de 37 et 17 km pour que les participants débutants et confirmés y trouvent leur compte. www.annpc.fr . Pour ceux qui préfèrent la terre ferme et même le sous-sol : de la spéléologie avec initiation en grotte à Plougastel-Daoulas. Renseignements et inscriptions sur le site du Comité départemental de spéléologie du Finistère

Cast hell roch nocturne : pour la 3e édition, le club de VTT vous a concocté 3 parcours avec un circuit VTT de 30km d’un niveau de difficulté assez élevée, ainsi qu’un parcours trail non chronométré de 10km très technique et un circuit de marche de 10km avec la possibilité de couper à 5 km, le 5 octobre 2019 à partir de 20h30 à Cast.

Dimanche 6 octobre 2019 : Porzcup 3#édition. Du surf et du Bigsup, des équipes de 4, en famille ou entre amis. Juste pour passer un bon moment ensemble !

Rendez-vous 12h pour un pique nique partagé, début des hostilités 13h30, plage de Porz ar Vag. Ouvert à tous, adhérents et non-adhérents ! Pour plus de renseignements: Clubnautiqueplomodiern@gmail.com