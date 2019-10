L’histoire de la langue bretonne s’exporte à la prestigieuse université de Harvard

Mais pourquoi l’histoire de la langue bretonne intéresserait l’université de Harvard ? C’est dans le cadre du 39ème “HARVARD CELTIC COLLOQUIUM” que deux enseignants-chercheurs présenteront 2 conférences.

La première, par Nelly Blanchard : Studi var an astrou (1848): the First Scientific Text in the Breton Language – a Breton Enlightenment?, présentera un texte scientifique du 19ème siècle écrit en breton autour de l’astronomie.

La seconde conférence animée par Yves Coativy revient sur la langue bretonne au Moyen Âge, son utilisation et sa perception au cours de cette période.

Le breton bénéficie d’une écoute particulière dans l’université du Massachusetts et grâce à Myrzinn Boucher-Durand, cette langue est désormais enseignée à Harvard. Ancienne étudiante à l’UBO, Myrzinn est doctorante à Harvard et travaille sur les origines du breton.