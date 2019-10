Marie cultive …en permaculture

Définition et origines de la permaculture

Même si le concept s’applique bien au départ à l’agriculture, la permaculture concerne finalement tous les domaines de la vie et tous les comportements humains : habitat, consommation, éducation… On doit la permaculture à l’Américain Cyril George Hopkins biologiste et chimiste qui imaginait l’agriculture comme un système apte à se maintenir en permanence et idéalement sans intervention humaine. L’agronome japonais Masanobu Fukuoka a aussi apporté sa contribution au concept en publiant La révolution d’un seul brin de paille. Les Australiens Bill Mollison et David Holmgren ont ensuite développé et théorisé la permaculture pensée comme un travail avec la nature (et non pas contre elle).

La méthode n’est pas figée ni unique mais s’adapte en fonction des cadres et des problématiques rencontrées. On tire partie des expériences passées. C’est l’homme qui s’adapte à son environnement et pas l’inverse. L’objectif est de devenir autonome, ce qui n’est pas incompatible avec un tissu social riche et dense.

Ecologie, paysage, biologie, savoir-vivre, savoir-être, éthique, philosophie et pédologie (science des sols) sont les notions qui vont traverser ces rubriques sur la permaculture dans Lem chaque jeudi.