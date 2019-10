La biodiversité (bien) expliquée par Gilles Bœuf, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle

Des poules et des vaches en masse, de moins en moins de girafes

Les animaux d’élevage triomphent. Ce sont les populations sauvages qui s’effondrent. La biomasse des bovins dépasse même celle des humains sur terre. Les poulets sont la principale biomasse parmi les oiseaux. Et le phénomène est rapide. En 40 ans, la moitié des éléphants ont disparu. Idem pour les girafes. Destruction des habitats naturels et pollutions diverses sont les principales causes de cet effondrement. La surexploitation en est une autre (pour les poissons notamment).

Malheureusement, c’est dans la vie sauvage qu’on trouve la diversité des espèces. Les animaux “produits” par l’humain sont assez peu diversifiés.

Or la diversité c’est l’adaptation. Plus la Terre comptera d’arbres, meilleure sera l’absorption du CO2 que nous émettons.

Tout ce qu’on doit aux bactéries…

Sans le microbiote qui vit dans notre intestin, pas de digestion. Une faible diversité du microbiote caractérise d’ailleurs les intestins des personnes obèses. De nombreuses autres maladies sont liées à des modifications de la flore intestinale.

Le sol ne peut être fertile s’il n’est pas riche en micro-organismes, et si ces derniers ne sont pas variés.

Derrière la question de la biodiversité, du social et du spirituel

La biodiversité des humains doit aussi être défendue : femmes, hommes, riches, pauvres, dans tous les coins de la planète… ne serait-ce que pour des raisons d’équilibre social. De toute façon, nous sommes aussi la nature, nous devons aussi nous y inclure et cesser d’en avoir peur.

Tous les êtres vivants méritent d’être défendus pour des raisons éthiques parce qu’il n’y a aucune raison qu’ils disparaissent, qu’ils soient “beaux ou moches”. Et quand on s’intéresse de près à eux, on en sort étonné et émerveillé, un brin philosophe aussi…