Les îles du Finistère ou d’ailleurs, fascinants petits laboratoires humains

Science des îles, la nissonologie est un terme créé par un sociologue au début des années 1980. Les îles le valaient bien puisque ce sont des territoires qui se prêtent particulièrement à l’étude et à l’expérimentation.

C’est la présence d’une végétation de type terrestre qui distingue l’île d’un simple rocher émergé en mer selon Louis Brigand. Il en a compté 908 pour le seul Ponant quand il en a réalisé l’inventaire. Une moitié sont des îles d’estran, rattachées au continent quand la marée est basse.

Les géographes élaborent des typologies des îles selon leur taille, leur éloignement du continent, etc. Même s’il existe différents type d’îles, elles ont de nombreux points communs.

De nombreux programmes de recherche consacrés aux îles

Un premier colloque avait été organisé à Brest il y a juste 30 ans. Depuis, les îles ont évolué : la démographie de certaines se stabilise, la façon de les habiter a changé (une majorité de résidents secondaires), l’agriculture y revient, et le tourisme s’y maintient. Les îles ont en tout cas gardé leur(s) spécificité(s) et leur intérêt pour les chercheurs de différentes disciplines

Le colloque Îles 2019 du 14 au 19 octobre 2019 permettra aux scientifiques de restituer les résultats de plusieurs programmes de recherche en cours qui concernent l’insularité (il en existe une quarantaine au total sur les îles du monde entier). Habiter, relier, innover, créer et protéger sont les 5 mots clés qui permettront d’articuler les travaux en ateliers, visites, colloques, avec aussi 3 tables rondes ouvertes à tous et organisées par les étudiants du Master 2 EGEL : l’économie sociale et solidaire dans les îles, la nissonologie, les liens entre Brest et les îles.

Les îles, ces microcosmes inventifs

Qu’elles fassent peur ou rêver, les îles sont bel et bien des territoires contraints. Mais de ces contraintes liées à l’insularité naissent des innovations : le collège des îles du Ponant qui rassemble des élèves de plusieurs îles de différents départements est unique en son genre, la première école de pêche est née à l’île de Groix, l’entreprise groisillonne Le chien noir exporte ses cabanes en cordages dans le monde entier, grâce à Yann Tiersen, l’île d’Ouessant est désormais dotée d’un studio d’enregistrement où la création musicale peut s’exprimer. Les communes insulaires sont aussi pionnières en matière d’autonomie énergétique ou de télémédecine… Les îliens ont dû faire preuve d’imagination pour survivre et se développer.

Un programme scientifique et culturel à suivre à Brest et dans les îles de l’Iroise du 14 au 19 octobre 2019

Outre les rendez-vous liés aux sciences des îles, l’événement propose une programmation culturelle riche, qui met en valeur notamment les artistes insulaires : Melissa Lavaux (Haïti) , Angélique Kidjo (Cuba), deux chanteuses insulaires, au Quartz à Brest, Yann Tiersen avec des groupes des îles Feroe ou un DJ australien au Vauban. Mais le programme d’ Iles 2019 est aussi fait de projections de films à l’école supérieure des beaux-arts, de conférences sur la littérature insulaire à la librairie Dialogues, sur la géopolitique des îles en partenariat avec Le monde, ou sur leurs expressions artistiques avec les musées d’Orsay et le Mucem… sans oublier des expositions et des soutenances de thèses.