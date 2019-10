A Gouesnou, un tiers-lieu et une communauté qui unissent bien-être et créativité artistique

Dans l’ancien pôle emploi de Gouesnou, l’école s’est installée en 2015 et propose ses formations professionnelles en art-thérapie et médiation artistique. Mais comme le bâtiment est grand, le lieu évolue en espace partagé.

Mixer les pratiques, les interventions et les publics

C’est un lieu artistique et son décor témoigne des différentes pratiques qui y sont menées : tableaux d’artistes, arbre à rêves, canapé pour se poser. S’y croisent toutes sortes de professionnels du soin ou de l’accompagnement par les arts. Ou bien les disciplines se mixent comme le yoga et l’art. L’idée est en tout cas de conjuguer dans ce “tiers-lieu” les arts, le bien-être et la formation. Art-thérapeutes, psychologues, médiatrices artistiques côtoient des enseignantes en yoga, une accompagnatrice de l’imaginaire, des sophrologues, artistes, en fonction des souhaits et des besoins ; la communauté Synergie est ouverte !

Pour exprimer une douleur ou un malaise, soigner un trouble grave, ou tout simplement vivre pleinement ses relations parents-enfants, l’art est un moyen riche, dont les effets sont parfois surprenants. Les neuroscientifiques s’intéressent depuis longtemps à la musicothérapie, et des disciplines comme la psychanalyse, l’anthropologie ou la philosophie se penchent depuis toujours sur les arts et ce qu’ils expriment de l’humain.

Un Fablab des arts et du bien-être

La danse, l’écriture, les arts plastiques ou graphiques, la photo, la musique… toutes les formes d’expression artistiques peuvent être expérimentées à Gouesnou. Tous les publics sont les bienvenus, en difficulté ou pas, de générations différentes aussi. Des ateliers mensuels à fréquentation régulière ou libre, des stages d’un jour ou d’une semaine, des consultations individuelles, mais aussi des expositions, voire des événements font vivre ce véritable “Fablab” des arts et du bien-être, unique en son genre dans le Finistère.