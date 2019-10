Bruded, réseau breton de communes durables

Bruded est à la fois l’acronyme de Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable et le mot “promouvoir” en breton. Créé en 2005, ce réseau est né de l’initiative d’élus bretons ruraux qui souhaitaient partager leurs expériences innovantes en matière de développement durable et solidaire Daniel Cueff à Langouët et Serge Moëlo à Silfiac. 170 communes et 4 communautés de communes des 5 départements bretons adhèrent au réseau. Toute commune quelle que soit sa taille peut adhérer.

Une foule de projets durables, même dans les plus petits villages bretons

Eco-lotissements en matériaux bio-sourcés, encouragement des mobilités douces, production d’énergies renouvelables ou économies d’énergie, circuits courts d’approvisionnement et préservation des commerces de bourg, bien-être des habitants, services au public, biodiversité… les sujets ne manquent pas et sont particulièrement d’actualité. Certaines communes s’y sont mises très tôt, de nombreuses collectivités souhaitent à présent franchir le pas. L’expérience des premières pourra profiter aux secondes.

Valoriser les expériences réussies de développement durable

Monter un tiers-lieu, créer une centrale solaire, revitaliser un centre bourg, rénover les habitats anciens, introduire les produits locaux et bio à la cantine, pratiquer la démocratie participative… le réseau peut apporter son aide technique dans tous ces cas, et bien d’autres. Ensuite, Bruded valorise les expériences réussies. Le réseau ne s’immisce pas dans les choix politiques des élus même si ses membres partagent des valeurs bien identifiées.

Pour se développer davantage, Bruded souhaite désormais attirer davantage d’adhérents de l’ouest de la Bretagne, et de nouvelles communautés de communes.