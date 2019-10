Le Faou dans l’entre-deux-guerres

Sur les quais, on charge le bois de la forêt du Cranou à destination de Brest, tandis que le maërl (sable coquillier calcaire) est déchargé pour servir d’amendement aux terres agricoles des environs. Commercialement, la ville est bien animée, avec de nombreuses boutiques en plus de ses grandes foires.

La conserverie se développe dans les années 1920, résultat de précédentes “immigrations” de Bigoudens qui ont lancé la culture des petits pois et haricots verts qui sont mis en conserve. Au Faou, on traite la coquille saint-Jacques l’hiver et les légumes aux beaux jours.

Une station de monte accueille les chevaux venus d’Hennebont ; les agriculteurs viennent y faire saillir leurs juments.

Même si les armateurs qui habitent dans les belles maisons médiévales sont riches, la population du Faou est relativement pauvre. Après la première guerre mondiale, on compte de nombreuses veuves qui perçoivent une aide sociale.

A l’époque, Rumengol est encore une commune à part mais trop petite, et qui aspire à rejoindre Le Faou.