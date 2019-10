L’espace associatif Quimper Cornouaille et la nouvelle maison des associations Pierre Waldeck-Rousseau

Un bâtiment neuf et performant

Déjà, il s’agit d’un bâtiment tout neuf et quasiment passif du point de vue énergétique. D’une surface de 2000 mètres carrés sur deux niveaux, il est ergonomique, accessible aux personnes à mobilité réduite. Pas d’activités ouvertes au public dans la maison Pierre Waldeck-Rousseau (du nom d’un des fondateurs de la loi 1901) mais tout ce qu’il faut pour l’administration des associations : des bureaux (dédiés ou partagés), des salles de réunion et un espace de co-travail. Propice aux projets inter-associations, la maison sera gérée par l’Espace associatif. Une trentaine d’associations de Quimper voire davantage pourraient y être hébergées.

Des services améliorés ou supplémentaires

Reprographie et communication, matériel audiovisuel, numérique, formation des bénévoles et salariés du secteur associatif, centre ressource et conseils…les services qu’assurait déjà l’Espace associatif seront toujours proposés aux associations adhérentes mais dans des conditions encore meilleures. S’y ajouteront à l’extérieur des boxes pour le stockage de gros matériel et à terme une salle d’archives mortes.