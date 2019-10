Gwennili, café-librairie du Faou, tourné vers la nature et la jeunesse

Gwennili – l’hirondelle en breton – c’est le nom du café-librairie qui ouvre en cet automne 2019 au centre bourg du Faou. Outre un salon de thé et de dégustation de vins, bières et produits locaux, on y trouvera des livres, en particulier sur l’environnement et la nature, ainsi que de la littérature jeunesse.