Libellules et demoiselles, poétiques et voraces !

On compte une cinquantaine d’espèces d’odonates en Bretagne mais plus de 5000 dans le monde.

Des dévoreuses impitoyables de petits insectes ou… d’autres libellules

Le nom de l’ordre qui regroupe libellules et demoiselles – odonates – vient du mot grec odontos qui signifie « dent » Et de fait, ces insectes n’ont pas toujours bonne presse. Dragons volants en langue anglaise ou petit cheval du diable en espagnol, les libellules font parfois peur. Au Carbonifère, il y a 320 millions d’années, elles existaient déjà et mesuraient plus de 70 centimètres !

Plus petites aujourd’hui, elles sont néanmoins carnivores et elles dévorent d’autres insectes, comme les moustiques, et même parfois leurs congénères. Les larves chassent en embuscade, les libellules adultes sont plutôt équipées pour la traque aérienne avec accélérations et piqués… Leur vol est très rapide (30 km/h en moyenne).

Une vie dépendante des zones humides

L’accouplement a lieu en vol et mâle et femelle forment alors souvent la figure poétique d’un cœur.

La vie des libellules et demoiselles se déroule en deux phases, dans deux univers : sous l’eau des mares et des étangs pour la larve (pendant plusieurs années), dans les airs pour l’adulte (2 mois en moyenne). Mais même adultes, les libellules ne vivent jamais loin des zones humides puisqu’elles viennent déposer leurs œufs dans l’eau. La disparition des zones humides est d’ailleurs l’un des facteurs qui risque de peser sur leurs populations (mal étudiées pour l’instant).

Leurs prédateurs – elles en ont tout de même – sont surtout les oiseaux d’eau (canards, échassiers), les amphibiens et… les autres libellules.

Commandez les numéros de L’Hermine vagabonde consacrés aux odonates sur le site internet de Bretagne vivante.