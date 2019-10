Les sorties en Finistère du 11 au 13 octobre 2019

Fête de la science à Brest et Lanvéoc, octobre rose à Douarnenez, Jour de la nuit dans plusieurs communes du Parc d’Armorique, salon du livre de Châteaulin, fête pommes, miel et champignon à Saint-Rivoal et Brasparts…

Concerts et spectacles

Vendredi 11 octobre 2019

Yann Honoré au Run ar Puns de Châteaulin

Grand Ensemble Koa (sur les traces des poètes de la beat génération) au Suartz et L’Heure Magnétique : C.Sery (guitare), F B.Briet (contrebasse), S.Abdou (saxo) salle du Clous à Brest dans le cadre de l‘Atlantique jazz festival

My Diligence (rock) + Graceful + Sîn à l’espace Léo Ferré à Brest

Thylacine (electronica nomade) + Jaffna à La Carène à Brest

Joanna (pop) + Babs (rap) à l’espace Glenmor de Carhaix

Samedi 12 octobre 2019

Street Quality salle Kejadenn à Logonna-Daoulas

Rhapsoldya (rock hip-hop alternatif) + Ebel Elektrik (blues rock) au Novomax à Quimper

Silence (un voyage sonore & visuel à 360° dès 5 ans) maison du théâtre de Brest

The Amazing Keystone Big Band au Quartz à Brest

Nuit du Glaz à l’espace Glenmor à Brest

No Tongues (un voyage poétique en terres inconnues) au Vauban à Brest

Bison Bisou + Braziliers + Mnemotechnic (rock foutraque) à La Carène à Brest

Dimanche 13 octobre 2019

Le groupe Tribann présente son nouveau spectacle « Le conte à la veillée » à 16h salle ar Galon à Saint-Ségal

The Bridge #12, rose des vents transatlantique + Echoes of Henry Cow feat. John Greaves

Fêtes et manifestations diverses

Le mois d’octobre traditionnellement consacré à la lutte contre le cancer du sein : c’est l’opération « octobre rose » ce vendredi 11 octobre 2019, c’est le centre hospitalier de Douarnenez qui organise une demi-journée événement ouvert au public au programme, notamment : de la prévention avec des ateliers autopalpation sur buste, encadré par des gynécologues, bien-être physique et psychique pour mieux prévenir et éloigner la maladie, nutrition (avec dégustations), sports adaptés, art-thérapie, esthétique et soins du corps, des visites du mammographe, repensé pour plus de bien-être et de confortune grande loterie-tombola et une vente de boîtes de conserve collector au profit des associations contre le cancer du sein (en partenariat avec Petit Navire, la Franpac et le groupe Hénaff.

Le Jour de la nuit, opération de sensibilisation à la pollution nocturne a lieu dans toute la France le 12 octobre 2019. Plusieurs communes du Parc naturel régional d’Armorique y participent et proposent des animations : randonnées sous la lune, observations astronomiques, observation des chauve-souris ou autre animaux nocturnes…

En presqu’île de Crozon-Aulne maritime la Fête de la science a déjà commencé la semaine dernière. Le Village des sciences, le planétarium et les ateliers fusées de Cap des étoiles et les expositions de sciences (cette année sur l’environnement et les sciences humaines) s’installe à l’espace nautique de Lanvéoc les 12 et 13 octobre 2019, avec aussi une observation astronomie au cap de la Chèvre samedi soir.

Le village des sciences à Brest s’installe samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 de 10h à 18h au Quartz à Brest avec la crème des chercheurs finistériens ; c’est gratuit et ouvert à tous.

La monnaie locale du pays de Brest, l’heol passe au numérique samedi 12 octobre 2019. Dans le cadre de l’événement “Brest en Communs” un goûter “Heol Lien” géant acheminé par une chaîne humaine pour symboliser les circuits courts et la mobilité douce partira de la ferme de Traon Bihan, pour arriver deux heures plus tard place de la Liberté à Brest où, à partir de 16h, vous dégusterez votre goûter en musique ! Et après vous pourrez aussi ouvrir votre compte d’heol numériques !

« Les défis de l’agriculture bretonne de demain » : double rendez-vous à Dinéault vendredi 11 octobre 2019, à 20 h, à la salle de La Tour d’Auvergne, les « consommateurs, citoyens et curieux » pourront échanger avec de jeunes agriculteurs de la commune, des représentants des différentes agricultures (bio, conventionnée et traditionnelle) et productions (élevage, cultures, maraîchage), des responsables professionnels de la chambre d’agriculture du Finistère, Rémi Mer, ancien journaliste spécialiste des questions agricoles et sociales. Le samedi 12 octobre 2019, à partir de 9 h : un marché des producteurs maraîchers, des ateliers autour des abeilles, du jardinage, et des plantes, un repas partagé le midi (chacun apporte son pique-nique), une promenade découverte au pied du Menez-Hom, un repas (payant) avec cochon grillé et une soirée cabaret (payante) à partir de 19 h 30.

Dimanche 13 octobre 2019 : double fête miel pommes champignons à Brasparts et Saint-Rivoal. A Brasparts : le miel et les précieux conseils des apiculteurs, mais aussi les champignons, lichens, mousses, fougères sous toutes les facettes. A Saint-Rivoal, les pommes et la pressée du cidre. Tout est accompagné d’une foule d’animations, stands, ateliers, démonstrations, dégustations…

Projections et débats

Vendredi une table ronde à Hanvec : Quelle assiette dans nos cantines demain ? Il sera question de la mise en oeuvre de la loi EGAlim, qui prône 50% de produits de qualité (dont 20% de produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022. Avec notamment la participation de Sandrine Le Feur, députée du Finistère responsable du projet de loi #EGAlim. Des exemples concrets de ce qui fonctionne déjà seront présentés à la salle Anne Péron vendredi 11 octobre 2019 à 20h30.

Conférence et ateliers dys-cussions sur les troubes dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie… à 20h à la salle Arvest de Pleyben.

Avant-première de Shelburn, film de guerre-drame de Nicolas Guillou samedi 12 octobre2019 au cinéma Agora de Châteaulin à 14 h 30 et 20 h 30. À l’issue de la projection, rencontre et débat avec le réalisateur et deux acteurs, exposition dans la salle des fêtes..

Foires, salons, braderies

Le Secours populaire de Châteaulin organise 3 jours de sa fameuse grande braderie à l’occasion aussi de la rénovation de l’espace Coatigrach’ les 11, 12 et 13 octobre 2019 de 9 h à 18 h : vêtements, jouets, linge de maison, chaussures, mercerie, pets meubles, livres, électroménager, vaisselle, brocante… Entrée gratuite. Petite restauration sur place.

Le salon habitat et immobilier Viving a lieu du 12 au 14 octobre 2019 au parc des expositions à Quimper.

Le salon du livre de Châteaulin a lieu dimanche 13 octobre 2019 à la bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac et sur le quai Robert Alba. Une cinquantaine d’auteurs bretons y sont attendus, dans tous les genres littéraires et pour tous les âges. Des animations et la braderie de livres d’occasion complètent les séances de dédicaces. Entrée gratuite.

Dimanche 13 octobre 2019, Foire à la puériculture – Vide dressing des assistantes maternelles de la Douffine, de 9h à 14h à l’Espace François Mitterrand de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Le salon d’automne du Faou a lieu dimanche 13 octobre 2019 de 10h à 18h à la salle multifonctions avec des exposants en bijoux, bien-être, cosmétiques, parfums, arts ménagers et culinaires, vins, gastronomie, et des artistes et écrivains