On se dit tout… sur le Club des entreprises de l’Aulne et du Porzay

Damien Leterme préside le CEAP Clup des entreprises Aulne-Porzay, implanté sur les communautés de communes de Pleyben Châteaulin Porzay et de presqu’île de Crozon – Aulne maritime. Il a fondé trois entreprises hébergées dans la pépinière d’entreprises de Châteaulin Terre et mer interim (métiers des productions alimentaires), Cook interim (métiers de bouche, agroalimentaire artisanal) et Look interim pour les métiers de la coiffure de la beauté et du bien-être.

Le Club existe depuis 2013 et compte une quarantaine d’adhérents. Plusieurs fois par an, l’association organise des visites d’entreprises du secteur ou hors secteur comme Coreff ou Savéol à Plougastel-Daoulas. C’est aussi un réseau de partage d’expériences.

Dynamisme de l’emploi en Porzay et Aulne maritime

Le territoire propose de nombreux emplois en cette rentrée 2019, surtout dans les secteurs de l’agriculture, du paysage, de la coiffure, et des métiers de bouche- restauration, mais aussi en électronique, informatique, génie thermique ou encore travaux public et bâtiment.

Terre & mer interim a d’ailleurs récemment organisé une opération job-truck, un camion de recrutement, sur les quais de Châteaulin.