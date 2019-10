PNR du Golfe du Morbihan : l’autre parc naturel régional breton

Cohabitation des usages du littoral et parc naturel

Sur un territoire où la pression urbanistique et touristique sont fortes, la naissance du Parc a pris beaucoup de temps de concertation : 20ans ! Mais finalement le cinquantième PNR a vu le jour. Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan s’étend de la pointe de Locmariaquer à celle d’Arzon et jusqu’à Elven, le parc compte 35 communes avec une vaste zone littorale et une île (Arz).

Depuis 2014, 4 communes sont entrées dans le parc, preuve que l’outil suscite moins de méfiance qu’au départ.

Biodiversité communale, érosion du trait de côte, maîtrise de l’urbanisme, tourisme durable sont les thématiques porteuses du PNR du Golfe du Morbihan.