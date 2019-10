Se promener à Brasparts dans une maquette géante du système solaire

Arrée astronomie Brasparts est née en 2017 et l’association – outre les observations et événements publics – a déjà mené à bien un grand projet : la création d’une maquette du système solaire à l’échelle 1/milliardième, Miss Arrée (Maquette immense du système solaire, dans les monts d’Arrée).

Une maquette immense pour figurer les vrais proportions du système solaire

L’idée est venue de l’un des membres de l’association qui avait, au sein d’un précédent club, réalisé une maquette à plus petite échelle, sur une plage. Mais les Braspartiens ont décidé d’augmenter l’échelle pour éviter que les planètes soient trop petites par rapport au soleil qui lui fait 4,40 mètres de circonférence ! Ce qui a d’ailleurs occasionné quelques difficultés pour le fabriquer… Les planètes ont été réalisées par des artistes et artisans du secteur : une graphiste/illustratrice pour la Terre, une céramiste pour Jupiter, un menuisier pour réaliser le présentoir de Jupiter, etc.

Une implication de tous les acteurs du territoire de Brasparts et des environs

C’est l’un des autres intérêts du projet : impliquer les acteurs du territoire. L’office de tourisme, les commerçants, le centre de découverte Ti ar menez, ont été invités à accueillir dans leurs vitrines les différents corps célestes. C’est aussi une opération touristique ! La taille de la maquette, qui s’étend dans un rayon de 10 kilomètres autour de Brasparts, est donc l’occasion de se promener un peu sur le territoire.