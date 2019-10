Retrouver la présence à soi-même avec l’haptonomie

L’haptonomie est une pratique qui associe parole et toucher, qui explore et fait explorer l’esprit, le corps et les affects. Nous sommes des pensées, mais aussi des sensations physiques et des émotions, positives ou négatives. Encore faut-il se le rappeler. L’haptonomie est une cheminement qui nous permet de les écouter, les formuler et accueillir les gestes de la praticienne ou du praticien pour se redécouvrir, être de nouveau “présent à soi-même”.

Les conditionnements qui finissent par nous sortir de nous-mêmes

Tant d’obligations, de tâches à accomplir, de “choses à faire”, tant d’automatismes aussi. Certains sont salutaires comme le code de la route ou les bases élémentaires de la politesse. D’autres conditionnements sont délétères comme tous ces objectifs et ces gestes du quotidien perçus comme les “il faut” : se nourrir, se laver, dormir… Et pourtant ces fonctions essentielles de notre corps, nous pourrions aussi les percevoir non plus comme des obligations mais comme des moments agréables passés avec nous-mêmes.

Changer de perception sur ses gestes, transformer les automatismes en petits plaisirs

Sentir le parfum du savon, l’eau chaude qui coule sur sa peau, savourer le café du matin… embrasser la personne qui partage sa vie ou son enfant… autant de petits gestes qu’on pourrait oublier et que l’haptonomie nous aide à percevoir différemment.

Il s’agit aussi de considérer son corps comme un élément de son identité et non plus seulement comme un “véhicule” ou un facteur limitant qui nous paraîtrait trop lourd, trop douloureux, trop maigre, pas assez beau ou rapide…

Il ne s’agit plus seulement d’avoir un corps mais bien d’être son corps.

L’importance et la qualité du toucher

L’accompagnement haptonomique nous rappelle que le toucher est le premier sens qu’acquiert l’être humain. Avec le cerveau et le coeur, la peau est l’un des premiers organes du foetus. Le toucher apparaît au 2e mois de grossesse, puis l’odorat aux alentours du 4e mois, l’ouïe vers le 5e mois, et la vue en dernier… Quel paradoxe de constater qu’après la naissance – surtout en occident – c’est la vue qui semble l’emporter sur tout ! L’omniprésence des stimuli visuels, accentués sans doute par le numérique et les écrans n’arrange sans doute pas cet oubli de nos corps et de ses sensations avec lesquels l’haptonomie nous propose de renouer.

Etre à soi-même sans se couper des autres

Retrouver une écoute globale de son corps et de ses émotions, en plus de ses pensées, ne risque-t-il pas de nous enfermer et de nous couper du monde extérieur et des autres ? Surtout pas, l’haptonomie redonne à la personne une confiance en soi qui va l’aider dans sa vie sociale. Et la pratique se pose toujours dans la relation à l’autre, qu’il s’agisse de la praticienne ou du praticien, ou de ses proches avec qui l’accompagnement haptonomique peut être mené, notamment en périnatalité.