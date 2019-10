Septième édition des concerts au profit d’Halte au Cancer le 10 novembre 2019 à l’Avel-Vor de Plougastel-Daoulas

Le Bistrot recevait le vendredi 11 octobre 2019, en direct et en studio, Marcel Guardos président de l’association finistérienne Halte au Cancer pour nous présenter la septième édition de l’opération de collecte de fonds à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas du dimanche 10 novembre 2019.

Il était accompagné par trois des membres du Groupe Les Ruz Boutous (Daniel, Christian et Gilles).

Dimanche 10 novembre 2019 à partir de 14h30 des artistes (Outside duo, les Glochos, Danserien Kemper,Ruz Boutous) se produiront sur la scène de l’Avel Vor, bénévolement pour trois heures de spectacle).

L’association Halte au Cancer améliore depuis plusieurs années le quotidien des enfants et adultes des services oncologie de l’hôpital Morvan à Brest et depuis cette année de “La cavale Blanche” et de la clinique Pasteur.

Sa devise : “Etre à l’hôpital sans avoir l’impression d’y être”

Une émission à partager… et repartager…et rerepartager…”

(Entrée : 18 Euros)