Le salon littéraire A livres ouverts du collectif Synergie les 16 et 17 novembre 2019 à Brest

Le collectif Synergie a pour particularité de fédérer les artistes de toutes disciplines, peinture, danse, sculpture, photo, musique, chanson, slam, amateurs et professionnels … et les écrivains et poètes en font partie. C’est tout naturellement que l’association a décidé de monter un salon du livre généraliste les 16 et 17 novembre 2019 au parc des expositions de Brest. Autre spécificité, c’est un salon très ouvert puisqu’il accueillera 80 % d’auteurs indépendants, en auto-édition.

Un salon très attendus par les auteurs indépendants

Dès l’annonce de l’organisation du salon, les demandes d’information et de participation ont afflué, signe qu’il y avait une attente forte de la part des auteurs indépendants. Une quarantaine seront finalement présents dans tous les genres littéraires, romance, heroïc fantasy, policier, science-fiction, poésie, documentaire ou récit de voyages… Ce sera l’occasion de découvrir comment s’éditer à compte d’auteur et transformer sa passion de l’écriture en objet qu’on peut partager : le livre.

De petites maisons d’éditions participent également au salon avec chacune deux de leurs auteurs, s’y ajoutent deux associations littéraires.

Des animations et une scène ouverte aux poètes, dramaturges, etc.

Parmi les animations proposées, des ateliers d’écriture ou de dessin, une scène ouverte aux auteurs, qu’ils soient poètes, dramaturges, slameurs ou conteurs. Trois conférences également, sur le conte, les gravures amérindiennes et la perception par le public des caricatures dessinées. D’autres temps d’expression, notamment autour des images, viendront ponctuer les deux journées.

Le salon est destiné à avoir lieu tous les ans à Brest.

Des événements artistiques toute l’année à Brest ou ailleurs

Le collectif Synergie a vocation à permettre aux artistes d’échanger, de s’entraider, de partager leurs créations. La majorité des artistes viennent de Brest et du Finistère mais le collectif est ouvert à tous, dans toute la France. L’association offre des espaces d’expression à ses membres et les fait connaître en organisant divers événements dans l’année : Les jardins culturels (expressions artistiques dans les jardins publics), depuis peu aussi les Ateliers vagabonds (scènes ouvertes aux Ateliers des Capucins, la prochaine le 7 décembre 2019) ou encore des concerts comme Varia’son le 30 novembre 2019, une autre occasion de fêter les trois ans ! Les artistes se retrouvent également au travers des nombreux groupes Facebook du collectif et de la webradio Fréquence Zic.