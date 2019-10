Balik sort Parenthèse : un pari réussi

Nous nous intéressons aujourd’hui à un homme qui a marqué la scène reggae française de ces vingt dernières années avec son groupe « Danakil ». Il a sorti son premier album solo le 13 septembre sur le label qu’il a lui même créé en 2011 avec Danakil. Il s’agit bien sur de Balik !

Fans de Danakil, rassurez vous, cet album solo du chanteur Balik ne sonne pas du tout la fin du groupe, il constitue juste une « parenthèse ». D’ailleurs, « parenthèse » est le titre de son album sorti sur le label Baco Records. Balik change d’univers à l’occasion de cette album. Lui qui faisait glisser sa voie sur les instrus reggae et cuivrés de Danakil choisis dans ce projet solo de s’aventurer sur des rythmes majoritairement hip-hop, mais aussi africain, funk, soul, et même blues. Notamment dans la chanson « Blues Aride », que vous pouvez déjà écouter sur radio évasion.

« Blues aride » est un titre qui rend d’ailleurs hommage à Ali Farka Touré, musicien chanteur blues malien et figure emblématique de la musique africaine. Un morceau qui donne le ton de cet album coloré, poétique, rêveur, mais aussi révolté, engagé et plein d’espoir.

On notera d’ailleurs de bonnes collaborations rap avec Oxmo Pucino, Demi Portion et Busta Flex, mais aussi de belles surprises comme cette collaboration avec le chanteur burkinabé Kantala sur le jolie morceau « Bonne étoile ». Balik n’oublie pas non plus de mettre en valeur les artistes de son label Baco Records puisque Volodia et Joss Bari sont aussi présents sur l’album. Volodia sur le titre « rose des vents » qui clos l’album de manière assez douce, et Joss Bari sur « vice et Versa », un titre très soul et assez entraînant.

C’est donc un pari globalement réussi pour Balik avec cet album « Parenthèse », dans les bacs depuis le 13 septembre, et que vous pourrez retrouver et écouter sur toutes les plateformes de streaming.