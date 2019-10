L’album “Metronomy Forever”, un retour créatif pour Metronomy !

Aujourd’hui on zoom sur le groupe d’électro-pop alternative Metronomy et plus précisément sur leur projet récent « Metronomy forever », fraîchement sortie le 13 septembre dernier sur le label Because music.

Le morceau « Lying Low » (que vous pourrez retrouver dans la playlist de Radio Évasion ») sonne réellement très électro, voir, presque house toujours avec une basse qui elle, reste très pop et apporte un certain groove constant au morceau.

3 ans après « Summer 08 » et 7 mois après la réédition d’un de leur projet phare « Nights Out », Metronomy est de retour avec un opus hétérogène et rempli de créativité.

Cet album nous offre un réelle couleur différente des autres projets du groupe ; un pari qui est donc remporté pour Metronomy puisqu’au delà d’une prédominance électro, on retrouve aussi de la pop mais également des sonorités rock comme dans le morceau Insecurity par exemple, qui nous ramène aux bases du groupe.

Le second titre« Upset My Girlfriend » (à retrouver dans les « nouveautés »), lui, est un morceau à la guitare enregistré plutôt de manière brut avec un son de micro mal branché et une petite tendance à accélérer tout le long du morceau qui lui donne un grain… particulier.

L’album « Metronomy Forever », est disponible en physique et sur les plateformes de streaming et ça depuis le 13 septembre !