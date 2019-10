Soirée dense au Vauban avec la Margoulins Party #2

Margoulins Productions organise la deuxième édition de son festival : Margoulins Party. La structure montre ses groupes au Vauban à Brest, le 18 octobre de 20h30 à 3h.

La soirée organisée par Margoulins Productions, tourneur brestois lancé en 2011, a pour objectif de valoriser et de promouvoir les projets émergents bretons. Cette soirée très dense sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir de très beaux projets : Rotor Jambreks, les P’tits Yeux, Grand Palladium, Skopitone Sisko et Alizarina. On découvre dans cette émission le programme de la soirée avec Manu et Ronan, les 2 fondateurs de la structure.