Le come-back de Parson Jones avec l’album “Clear As Day” !

Aujourd’hui on part à la rencontre du duo Parson Jones qui vient de sortir le 5 octobre le nouveau morceau « Clear As Day » (à retrouver en playlist « nouveautés ») ; titre accompagné d’un clip annonçant la sortie d’un premier album pour le 1er novembre qui portera également le même nom.

Le duo californien sait manier plusieurs styles musicaux et le prouve encore une fois… Du rock à l’électro en passant également par des airs hip-hop, on retrouve plutôt ici une balade pop/folk très efficace sur un fond de sonorités électronique.

Au-delà d’un riff de guitare tous les deux et quatre temps très agréable, les voix douce et harmoniques sont également un réel plaisir à l’oreille ! Ainsi, c’est un come-back vraiment réussi pour le groupe qui nous avait laissé sans nouvelles depuis le single phare « Make and model » en 2014.

En tous les cas, Joshua Hollenstein et Kerry Fogarty sont bel et bien de retour et nous serrons au rendez-vous.

Le second titre End Credits (à retrouver en playlist Pop/Rock/Folk) qui est l’autre très bon single électro-rock du groupe reste cependant moins célèbre que « Make and Model »

En somme, préparez vous pour accueillir comme il se doit l’album « Clear As Day » du duo Parson Jones qui sortira donc le 1er novembre sous le label français Underdog Records !