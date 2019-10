Une émission radio en public sur la thématique des écrans réalisée par des élèves du Collège de Coat-Mez

Vendredi 11 octobre, des élèves du collège de Coat-Mez à Daoulas, ont réalisé une émission sur le thèmes des écrans. Cette émission était enregistrée dans la cadre d’une soirée d’animation sur ce même thème.

Au programme de la soirée : une émission en public et une intervention de la ligue de l’enseignement, avec de nombreux échanges sur les avantages et les inconvénients que présentent ces nouveaux outils. Le tout en présence de 60 personnes. La semaine était organisée dans le cadre du PEL (projet éducatif global) en lien avec le collège de Coat-Mez et l’association Log’Ado.

La soirée avait débuté par l’organisation d’un plateau radio en public. 9 jeunes ont réalisé et préparé cette émission durant toute la semaine. De la conférence de rédaction, en passant par l’écriture du conducteur, jusqu’à la réalisation, dans les conditions du direct. Les élèves ont relevé le défi avec succès !

L’invité Loik Jousny, est psychologue et directeur de la maison des adolescents au CHRU de Brest. La Maison des Adolescents reçoit des jeunes de 12 à 25 ans. Son rôle est d’offrir un accueil et une écoute par un professionnel de l’adolescence. Venus de leur propre chef avec ou sans leurs parents, adressés par leur entourage ou des professionnels des champs scolaires, socio-éducatifs ou sanitaires, ces jeunes peuvent être écoutés, accompagnés sur une courte durée s’ils le souhaitent et si besoin orientés dans un deuxième temps vers une prise en charge spécialisée alors assurée par un professionnel ou un service extérieur plus adapté.