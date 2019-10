Zéro déchet dans ma salle de bain avec l’association finistérienne Côte Waste

Acheter en vrac et fabriquer soi-même

Pour éviter de produire des déchets, il faut souvent éliminer d’emblée les emballages. Certains produits d’hygiène peuvent être achetés en vrac dans les boutiques spécialisées : shampoing liquide ou solide, huile végétale… Beaucoup de savonneries ouvrent en Finistère et on peut choisir leurs produits, c’est du local, simple et souvent sans emballage.

Mais on peut aussi fabriquer soi-même ses produits d’hygiène ou de beauté, souvent bien plus sains pour la santé et l’environnement que les produits industriels : shampoing, savon, dentifrice…

Remplacer les produits jetables par du durable

On peut aussi remplacer ce qui est jetable par des produits durables : les mouchoirs en papier ou éponges synthétiques par du tissu ou un gant de toilette, les cotons-tiges par un cure-oreilles, les serviettes hygiéniques par des culottes lavables, etc.

Basée dans le Cap Sizun, Côte Waste intervient surtout dans le Finistère.