Clinton Fearon fête ses cinquante ans de carrière avec “History Say”.

Aujourd’hui nous nous intéressons à une légende du reggae : le jamaïcain Clinton Fearon qui a sorti l’album “History Say” le 13 septembre dernier.

Ancien bassiste et choriste du mythique groupe de reggae jamaïcain « The gladiators », Clinton Fearon quitte le groupe en 1987 et sort son premier album solo « Disturb the devil » en 1994.

Le premier d’une longue liste puisque « History Say », sorti le 13 septembre dernier sur le label français « Baco Records » est le 12ème disque de sa carrière solo.

Cet album célèbre d’ailleurs les cinquante ans de carrière du musicien, une carrière commencée en 1969 à l’âge de 18 ans avec les Gladiators.

Sur un style reggae/roots qui n’a pas pris une ride, Clinton Fearon aborde dans cet album des sujets d’actualité tels que les nouvelles technologies dans le titre « Technology » ou encore l’hypocrisie des hommes politiques dans son titre éponyme « History Say ».

Il rend aussi un bel hommage au calypso, un style de musique originaire de Trinité et Tobago dans « Calypso Monkey » que vous pouvez déjà écouter sur radio évasion.

Marié à une française, Clinton profite d’ailleurs de ce disque pour rendre hommage à notre pays sur la chanson « French connection » où il s’essaie même à quelques mots de français !

La famille est à l’honneur puisque sa fille « Sherine Fearon » l’accompagne sur le titre « Gimme Some » et sera en tournée avec lui dans toute la France en octobre et novembre.

L’album nous offre d’autres belles collaboration avec le chanteur hawaïen Mike love sur le titre « Mr Pretender » mais aussi avec une grande pointure du reggae originaire de côte d’ivoire… Alpha Blondy, sur le morceau “Together Again”.

C’est donc un très bon album que nous propose Clinton Fearon avec “History Say”. Véritable valeur sûre du reggae, sa musique et sa voix n’ont pas pris une ride.