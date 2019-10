Les enfants de feu : avec Yaëlle contre une maladie rare, l’érythermalgie primaire

Un enfant sur un million touché par l’érythermalgie primaire

L’érythermalgie primaire est une maladie neurovasculaire rare et une maladie génétique. Les symptômes de cette maladie peuvent être des sensations de brûlure intense dans les extrémités ainsi que des oedèmes. En France, cette maladie touche 1 enfant sur un million.

Patrice et Eugénie Andrea sont les fondateurs de l’association “Les enfants de feu” et parents de Yaëlle, atteinte l’érythermalgie primaire. La maladie de Yaëlle s’est d’abord déclarée par des rougeurs, les pieds chaud, des oedèmes, un refus de marcher, des pleurs, des nuits blanches… La liste des symptômes est longue et le diagnostic ne peut être posé avec certitude que pendant une crise. D’où les trois ans d’errance médicale qui ont concerné Yaëlle et ses parents.

Lorsque les médecins mettent enfin un nom sur la maladie, ses parents pensent être presque seuls en France… mais au final ce sont près de 40 enfants qui sont atteints de cette maladie rare et très impactante au quotidien.