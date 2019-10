Les sorties en Finistère du 18 octobre au 3 novembre 2019

Concerts et spectacles

Vendredi 18 octobre 2019

Margoulins Party #2 : Grand Palladium + Rotor Jambreks + Les P’tits Yeux + Alizarina + Skopitone Sisko au Vauban à Brest

Mélissa Laveaux (blues folk) au Quartz à Brest

Nelle, Eliott, Grand-Mère et… Le Monde création du collectif théâtre n’ouzon ket à revoir à Crozon Salle du patronage du collège Jeanne d’Arc Tout Public

Samedi 19 octobre 2019

La Chica (entre Europe & Amérique Latine) + KillASon (rap) au Run ar Puns de Châteaulin

Miossec + Lesneu au Family à Landerneau

Eskal insulaire : Yann Tiersen invite les îles du monde au Vauban à Brest

Foé (chanson française, electro, rap, hip-hop) à l’Athéna d’Ergué-Gabéric

Trepalium (deathcore) + Gohrgone (death metal) au Novomax à Quimper

Bunker Brestois #4 : Astropolis, Conne Action, Fat.Lab, Horizons, Kergalove, La Singerie, Le Grand Truc, Les Opticiens, Night Birds, Nuisance Sonore, Radio Lune, Rainy Sounds, Secthor West, Velizion, Westsound à La Carène à Brest

Dimanche 20 octobre 2019

Les 20 ans du Trio EDF + Invités, Barba Loutig, Annie Ebrel, Cedrick Alexandre, Le Ploun’ Fiddle Band, Gilles Servat, Tri Yann, Patrick Couton, Le Broken arms pipe band, Outside Duo, Elie Guillou au Roudour à Saint-Martin-des-Champs

Vendredi 25 octobre 2019

Dour Fest : Krismenn + Bel air de forro + Dj Gop (funky groovy) à Quimperlé espace Benoîte Groult

Hugo Barriol + 1ère partie au Vauban à Brest

Kobo + Finale régionale Buzz Booster (hip-hop) à La Carène à Brest

The Moorings (celtic rock) + The Greenings (irish folk) au Novomax à Quimper

Dimanche 27 octobre 2019

Hadouk quartet (jazz/ musiques du monde) + Orchestre National de Penhars à Quimper, MPT Terrain blanc

Mercredi 30 octobre 2019

Captain parade, et sa rockn’roll attitude à l’Arthémuse de Briec pour la Teuf des mômes (dès 5 ans)

Jeudi 31 octobre 2019

L’Ultime cabaret fantôme est un rendez-vous un tout petit peu effrayant de N’Ouzon ket, entre théâtre, musique, cinéma muet… dans un lieu tenu secret jusqu’au dernier moment en presqu’île de Crozon

Fêtes et festivals

La Médiathèque Youenn Gwernig et la Maison de l’Enfance Baradozic de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h consacrent un mois à l’art et la culture des Touaregs. Ils vivent dans les sables du désert du Sahara, sur 5 pays du continent africain et la beauté a beaucoup d’importance pour eux. L’association Tisrawt, créée en 2018 à Douarnenez, a pour but de promouvoir l’art et la culture Touaregs. Elle propose une exposition du 15 octobre au 9 novembre 2019 à la médiathèque.et plusieurs animations à la médiathèque : un concert samedi 19 octobre 2019 à 18h, la projection d’un film documentaire « Teshumara », mardi 22 octobre 2019 et L’heure du conte sur le thème du désert, mercredi 23 octobre.

La ludothèque de Rosnoën en partenariat avec le Restaurant Le Terenez organise une soirée jeux de société et crêpes le samedi 19 octobre 2019 à 18h30. Des bénévoles de la ludothèque proposeront des jeux pour petits et grands, des jeux d’ambiance, des jeux de stratégies, des jeux classiques…

Xtrem Gliss Festival est une compétition de paddle race, kite surf, windfoil/windsurf et flying phantom du 19 au 27 octobre à Crozon-Morgat.

La Dour Fest est organisée pour les 50 ans d’Eau et rivières de Bretagne les 25, 26 et 27 octobre 2019 à Quimperlé avec concerts, conférences, balades urbaines et village de l’eau.

Fête de la science : projections de films scientifiques en 3 D au planétarium, atelier de fabrication et lancement de fusées, expositions de sciences, à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis le 26 octobre 2019.

Cuvée collective et opération « portes ouvertes » à la cidrerie de Rozavern, Kerferman, à Telgruc-sur-Mer. Samedi 26 octobre 2019, de 10 h à 19 h, collecte des pommes. Dimanche 27 octobre 2019 : fête du cidre avec pressage en public de 14h à 19h, dégustation du jus sorti du pressoir, rallye avec le Musée vivant des vieux métiers, lots à gagner !

Halloween adultes : balade à frissonner le 31 octobre 2019 à Roscanvel

Seconde édition du festival de la photographie animalière de Ti menez Are à Brasparts. Rendez-vous les 2 & 3 novembre 2019 avec une quinzaine de photographes, des ateliers pour petits et grands, et des conférences pour un week-end d’immersion en pleine nature !

Débats et projections

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30, soirée pyjama familiale (venir avec pyjamas, doudous et couvertures) pour regarder Angry birds à l’Agora de Châteaulin.

Mémoire filmée des mont d’Arrée est une résidence de la Cinémathèque de Bretagne qui vient à la rencontre des habitants pour partager avec eux des projections de films d’archive, ou en collecter, jusqu’au 19 octobre 2019.

« Rendre visibles les invisibles » : une journée d’actions et de débats samedi 19 octobre 2019 Place Terre au Duc à Quimper, dans la continuité de la journée mondiale de lutte contre la misère. Un village des associations de 9h30 à 13h, une marche symbolique dans le centre de Quimper à 13h, des témoignages d’acteurs de la lutte contre les précarités à partir de 14h, une conférence/table ronde sur le plan pauvreté national du gouvernement avec la participation d’un représentant de l’État, des élus et acteurs locaux à 15h30, un repas partagé et une soirée musicale et festive ensuite.

Animations spéciales des vacances

Retrouvez ici les propositions d’animations vacances de l’Office de tourisme de l’Aulne et du Porzay

“Fais-moi pousser un bateau”, animations des vacances de Toussaint au Conservatoire national botanique de Brest : expositions, démonstrations, petites illuminations nocturnes…Brest – les peuples de l’eau vous accueilleront tous les après-midis du 28 octobre au 3 novembre 2019.

Foires, salons, braderies, portes-ouvertes

L’association APPROCHE-écohabitat organise la 8ème édition des Portes ouvertes sur l’écohabitat en Bretagne, les 19 et 20 octobre 2019. Maisons passives ou autonomes, isolation écologique, énergie renouvelable… L’habitat durable s’expose avec 42 réalisations à visiter dans toute la Bretagne, proposées par plus de 70 professionnels

Le salon des artisans de Châteaulin revient ! Deuxième édition les samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin, de 10h à 18h. Les artisans, mais aussi les formateurs de la communauté de communes de Pleyben, de Châteaulin et du Porzay seront présents, dont 21 nouveaux dans tous les domaines : construction, travaux, paysage, artisanat d’art, alimentation, services, automobile… Entrée et animations gratuites : initiations aux métiers de l’artisanat, « Maison » des artisans du bâtiment, présentation d’une Tiny House, démonstration de la brigade cynophile de Châteaulin, conférences sur le thème de l’habitat (Les financements à la rénovation, par Citémétrie ; Le coup de pouce isolation à 1 € et les précautions à prendre, par l’ADIL 29), essai d’un véhicule électrique utilitaire, remise des prix de la reconnaissance artisanale, concours amateur de gâteau breton… Possibilité de restauration sur place.

La foire d’automne de Huelgoat, aux Arbres du monde le 20 octobre 2019 de 14h à 20h.

La commune de Logonna-Daoulas organise son salon des arts Emotions artistiques du mardi 22 octobre au mardi 5 novembre 2019. Un invité d’honneur Jean-Yves Marrec, peintre pastelliste, installé à Quimper, et une quarantaine d’artistes en peinture, photographie et sculpture, ainsi que les productions artistiques d’enfants de l’école de Logonna. Le salon est ouvert tous les après-midis de 14h à 16.

Salon plaisirs au féminin /masculin le 27 octobre 2019 à Saint-Ségal : mode, bien-être, décoration, cuisine…..et de nombreuses surprises tout au long de la journée.Miss jeunesse France 2019 proposera des dédicaces et participera aux 2 défilés. Restauration sur place. Entrée Gratuite

Vide-grenier à la salle omnisports de Camaret-sur-mer le 27 octobre 2019