Appel aux initiatives du Parc d’Armorique 2019 : votez pour votre projet préféré !

Le Parc naturel régional d’Armorique a lancé son deuxième appel à initiatives auprès des porteurs de projet du territoire.

Le premier appel avait permis de mettre en valeur 10 idées intéressantes et le projet lauréat, la transmission de la ferme de Kervel, est bien avancé : la société civile immobilière citoyenne de rachat des terres et des bâtiments vient d’être constituée. Les trois jeunes qui s’installent chez Philippe Arnaud, éleveur de Salers à Hanvec, et qui reprendront la ferme, commencent leurs productions : le pain de Clémence, les produits laitiers des vaches pie noir pour Alexis et Nicolas.

14 porteurs de projets en agriculture, commerce, arts, artisanat, de tout le territoire du parc ont déposé un dossier pour cet deuxième édition de l’appel à initiatives. Le vote des habitants et la délibération des élus et techniciens du parc permettront de désigner un ou deux lauréats qui recevront aide technique, accompagnement à la communication et 4000 euros pour amorcer une campagne de crowdfunding.