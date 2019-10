On rentre dans l’univers de Fixpen Sill avec leur nouvel album “FLAG” !

Aujourd’hui on part à la rencontre du duo hip-hop Fixpen Sill composé de deux finistériens pure souche Kéroué originaire de Quimper et Vidji de Douarnenez.

Le groupe peu connu du grand public est davantage identifiable à travers leur présence au sein de l’ex groupe 5 majeur, au côté notamment d’une figure importante du rap game d’aujourd’hui : Nekfeu.

Les membres du duo reste néanmoins très loin d’être des débutants dans le monde du rap. En effet, ils sont issus de la vague de fraîcheur du rap français au début des années 2010 au côté d’autres groupes comme L’Entourage ou encore 1995.

Cette expertise ils la démontrent encore une fois dans leur nouvel album « FLAG » sortie le 4 octobre dernier sur leur label indépendant Moulin Vert Records ; un univers planant et atmosphérique.

Le titre « Drôles d’histoires » (à retrouver en playlist rap/hip-hop) est à mi-chemin entre nostalgie mélancolique et égotrip le tout posé sur une instrumentale trap relativement douce voir cloud orné d’un synthé très accrocheur.

En somme, ce titre résume globalement bien l’ambiance du projet avec plusieurs instrumentales du même style et des textes assez introspectif, plutôt sombre, mais également des egotrips largement maîtrisés auxquels vient s’ajouter un second degré très efficace.

Dans cet opus, le duo chante beaucoup plus que dans leurs précédents projets,ce qui donne un grain très agréable avec des top lines qui s’éloigne du rap old school. Cette omniprésence du chant est en partie due à l’un des meilleurs amis de bon nombre de rappeur actuel : l’autotune.

Après l’album « Edelweiss » et l’EP « A4637 » dans lesquels on pouvait retrouver en feat Nekfeu ou encore le duo belge Caballero et Jean Jass. Dans « FLAG », les collaborations sont autant logiques qu’intéressantes, notamment avec Lomepal dans « Bye Bye » puisque Fixpen Sill avait accompagné le rappeur/skateur sur sa dernière tournée.

C’est vers la fin du projet qu’on retrouve une autre association intéressant avec le très bon rappeur mystérieux Népal. Cela se produit sur l’excellent titre « Touareg », coup de cœur de l’album, avec une production lécher agrémentée d’une superbe guitare modifiée.