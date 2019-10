Pat Thomas et Kwashibu Area Band nous font voyager dans l’univers du highlife et de l’afrobeat avec leur nouvel album “Obiaa!”.

Aujourd’hui on pénètre dans le monde du highlife et de l’afrobeat avec « Obiaa ! », le dernier album de Pat Thomas et Kwashibu Area Band sorti le 4 octobre sur le label « Strut Records ».

Pat Thomas, musicien/chanteur ghanéen de 68 ans fait assurément parti des pointures du highlife, un style de musique né dans les années 20 au Ghana mélangeant rythmes traditionnels ghanéens, jazz, calypso, ou encore des rythmes de fanfare militaire.

Le highlife évolue et se modernise dans les années 60 grâce à des hommes comme Ebo Taylor qui y ajoute des sonorités jazz et des instruments amplifiés. C’est à ses côtés que Pat Thomas commence sa carrière musicale pendant cette période.

Cette collaboration entre Pat Thomas et le groupe de musique Kwashibu Area Band est la deuxième puisqu’ils avaient déjà sorti un disque ensemble en 2015. Avec « Obiaa ! », ils nous offrent sans conteste ce qui se fait de mieux dans l’afrobeat aujourd’hui.

Beaucoup plus connu internationalement que son aîné le highlife, l’afrobeat est largement inspiré de celui-ci. Il a été créé et diffusé dans les années 70 par le chanteur nigérian Fela Kuti accompagné de son emblématique batteur Tony Allen à qui l’on doit la création du « rythme » afrobeat.

C’est donc riche de toutes ces influences que Pat Thomas et Kwashibu Area Band nous offre « Obiaa ! », un album qui régale nos tympans depuis le 4 octobre alors que le groupe est actuellement en tournée européenne.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Onfa Nkosi Hwee », et « Odo Ankasa ».