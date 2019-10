Venez presser le cidre à la ferme de Rozavern à Telgruc le 27 octobre 2019

Cidre, jus de pomme, lambig, pommeau, vinaigre et autres produits à base de pommes bio, la cidrerie de Rozavern est aussi une ferme pédagogique qui propose chaque année une fête de la pomme. C’est l’occasion d’ouvrir ses portes, de montrer au public le pressage des pommes et la fabrication du cidre et de faire visiter la ferme.

Fête du cidre et cuvée participative de la presqu’île de Crozon

Cette année en plus, chacun pourra apporter ses pommes et recevoir en échange (au printemps prochain) un échantillon de cette cuvée participative de la presqu’île de Crozon. Entre temps, durant l’automne et l’hiver, la cidrerie de Rozavern donnera des nouvelles des étapes de fabrication de cette cuvée.

Le samedi 26 octobre 2019, c’est la collecte des pommes de 10h à 19h, et le dimanche 27 octobre 2019, la

Fête du cidre avec : pressage en public de 14h à 19h, dégustation du jus sorti du pressoir, rallye avec le Musée vivant des vieux métiers d’Argol (lots à gagner).

La cidrerie de Rozavern a d’autres projets, à retrouver prochainement sur Radio Evasion !