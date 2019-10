4° édition du salon des arts de Logonna-Daoulas

La commune de Logonna-Daoulas vous invite à la 4° édition de son salon des arts. Intitulé émotions artistiques, il se déroule du mercredi 23 octobre au mardi 05 novembre cette année.

https://www.radioevasion.fr/audio/PAD-Salon-des-arts-logonna.mp3

Organisé par la mairie notamment avec la participation de Sylvie Peteau chargée de la culture et du patrimoine de la commune et en collaboration avec des artistes locaux Jeannine Le Cann et François Le Moigne.

Émotions artistiques un salon éclectique

Cette année, le salon accueille Jean-Yves Marrec en tant qu’invité d’honneur, peintre pastelliste passionné, spécialisé dans les paysages maritimes.

Vous pourrez également y retrouver une trentaine d’artistes originaires de Bretagne et d’ailleurs. Ici, l’art s’illustre sous toutes ses formes : peintures, photographies, sculptures…

Participation de l’école

Pour la première fois, le salon propose d’exposer les productions des élèves de l’école de Logonna-Daoulas. Les écoles des communes voisines sont invitées les 4 et 5 novembre pour visiter le salon et rencontrer les artistes.

Inscription à l’atelier d’arts

Un atelier gratuit d’arts plastiques est organisé pour les enfants et adolescents. Il sera animé par Hermine Bathany, institutrice et peintre amateure. Cet atelier a lieu le 24 octobre de 14 h à 16 h à la salle Kejadenn.

Pour y participer inscrivez-vous jusqu’au 23 octobre en envoyant un mail à l’adresse sylvie.peteau@ac-rennes.fr.



Le salon reste ouvert à tous de 14 h à 18 h tous les jours.