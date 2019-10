L’actualité du jeu de société en Bretagne avec l’association Troadé : le rdv d’octobre 2019

Le jeu du mois

Vampire, la Mascarade est LE jeu d’horreur personnel et politique. Vous êtes un vampire, luttant pour votre survie, pour la suprématie, et pour conserver votre humanité en déliquescence, effrayé de ce dont vous êtes capable et par les horribles conspirations inhumaines qui vous entourent. En tant que vampire vous souffrez d’une soif intarissable pour le sang humain. Si vous refusez de la satisfaire, elle vous rendra fou et vous mènera au pire pour l’assouvir. Vous êtes sur le fil du rasoir toutes les nuits. Vampire, la Mascarade est un jeu de rôle. Il y a donc un conteur, qui connaît parfaitement les règles du jeu et son univers… Puis autour du conteur, il y a les joueurs. Ils devront tout d’abord créer leurs personnages, puis les représenter sur une feuille de papier avec leurs caractéristiques, leurs histoires, leurs tempéraments, etc. Ces joueurs pourront vivre de véritables aventures, dirigées par le conteur, et leur seule limite sera celle de leur imagination.

L’événement coup de cœur

L’événement vient de changer de nom. C’était anciennement les 24h du jeu de Theix-Noyalo, et maintenant il se nomme « Ludouest ». Ça se déroule du samedi 26 octobre à 14h, jusqu’au dimanche 27 octobre à 18h, NON-STOP. Vous y trouverez des jeux pour tous les goûts et tous les âges, avec des jeux de société familiaux, des experts, des party games, des surdimensionnés, des jeux vidéo, des jeux de figurines, des jeux de rôle, des escape games, des jeux en bois, des jeux de cartes, des jeux d’éveil et plus encore ! Christophe Coat sera au concours des prototypes de jeu qui est organisé sur place.

La structure coup de cœur

Cette fois on va parler de jeux vidéo. Mais pas n’importe lesquels. Les jeux sur bornes d’arcades ! Les plus anciens se souviennent encore de ces heures passées dans les salles de jeux, ou bien dans les bars… Ils se souviendront aussi de tout l’argent dépensé pour tenter de finir les jeux (bien souvent en vain). First Attack est une association basée sur St Martin des Champs, qui a acquis et restauré un nombre impressionnant de bornes d’arcades. Ils organisent régulièrement des tournois et d’autres animations. Je pense que le nombre de place est limité, donc pensez à contacter First Attack sur leur page Facebook avant de vous rendre sur place.