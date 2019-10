L’unique, incroyable et stupéfiant Rotor Jambreks est en gala, à Crozon, le 26 octobre

L’unique et incroyable Rotor Jambreks sera en gala à Crozon le 26 octobre au Bretagne à Crozon. Avec de nombreux titres à son catalogue de compositions originales écrites par lui-même, il devrait (probablement) ravir son public.

Auteur de 2 albums disponibles, Rotor Jambreks continue d’écrire sa propre légende. Une success-story qui devait inévitablement le conduire à jouer à Crozon et à répondre aux questions (pointues) de Radio Evasion. L’artiste nous donne quelques nouvelles de son b̶e̶a̶u̶ sublime projet. Si vous n’aimez pas les interviews entrecoupées de musique, vous pouvez aller directement au concert du 26 octobre ou observer attentivement une des vidéos susmentionnées en bas de page. On redevient sérieux quelques instants, mais ce concert sera sans l’occasion de le voir une dernière fois sous cette forme “old school”, avant d’être accompagné plus tard sur scène d’une manière très originale. Si vous êtes passés à côté de cet OVNI de la scène bretonne, il est toujours bon de rappeler que depuis 2006, cet homme-orchestre rock écume les scènes de France avec l’idée de marier mélodie et énergie. Avec plusieurs centaines de concerts, dont une dizaine au Québec, un passage aux Vieilles Charrues, un autre aux Transmusicales, ou encore la Fête du Bruit à Landerneau en 2016, Rotor évolue subtilement entre blues, pop et soul.