“Nuits Plurielles” de Bronswick, un premier album à soutenir !

Parlons une fois de plus d’un duo, celui de Catherine Coutu chanteuse à la voix douce et mélodique ; ainsi que Bertrand Pouyet qui donne aussi de sa voix mais est surtout derrière les machines.

En effet, ensemble ils forment le duo de chanson-électronique québécois Bronswick au sein du quel Bertrand produit les morceaux à base de mélodies envoûtantes. Leur style musical très accrocheur se situe entre l’électro urbain et la synth-pop ; et de ce mix se démarque une électro-pop intemporelle et très efficace. C’est le 6 septembre dernier qu’est sortie leur premier album « Nuits Plurielles » sur le label Lisbon Lux records, le single « Un geste » est à retrouver en playlist sur Radio Évasion.

Le duo nous propose cet album après deux EP « Errances » en 2015 et « Chassés Croisés » 2016 qui ont tant servis d’introduction à leur univers, qu’à démontrer leur complicité caractérisant leur musique.

Pour en revenir au single « Un geste », on retrouve une batterie très présente et presque similaire à ce qu’on pourrait entendre dans les instrumentales hip-hop et ça au niveau des couplets.

Par ailleurs, l’arrivée des voix, donne tout de suite le ton beaucoup plus pop de ce morceau sur un fond de différents claviers relativement planant.

Bronswick nous envoie également un bonne dose d’électro dans les différents solos de synthé(s) tout au long du morceau ; touche électronique qui se ressent aussi durant tout l’album et qui lui donne son authenticité.

Notre coup de cœur de l’album, le morceau « Comme la mer » (en playlist lui aussi), a une réelle ambiance différente ornée d’une une identité propre qui nous emporte tranquillement dans son flow comme dans des vagues.

Vous pouvez retrouver l’album « Nuits Plurielles » de Bronswick sortie depuis le 6 septembre en version physique CD ou vinyles mais aussi sur les différentes plateformes de streaming, un premier album à soutenir !