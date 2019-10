Du ska, du reggae et de la rumba catalane dans “un secreto a voces”, le dernier album/compile du groupe espagnol “La Pegatina”.

Direction l’Espagne aujourd’hui avec le groupe catalan « La Pegatina » qui a sorti le 27 septembre dernier l’album « un secreto a voces » compilant les meilleurs titres de leur 16 ans de carrière, en plus trois de nouveaux titres inédits.

Du ska, du reggae, et de la rumba catalane, le tout enrobé d’une énergie folle.

Voilà comment décrire succinctement « La Pegatina » qui, après avoir conquis l’Espagne, commence à sérieusement faire parler d’elle à l’international.

Le groupe s’est avant tout taillé une réputation grâce aux concerts lives remplis d’émotions, d’allégresse et d’énergie qu’il donne depuis 16 ans maintenant.

Il leur est d’ailleurs arrivé d’en donner 250 en une année. Complètement fou.

Les catalans qui, on l’a bien compris, passent beaucoup plus de temps en concert qu’en studio, ont même créés en 2016 «La gran Pegatina » dans le but d’effectuer une grosse tournée avec sept personnes s’ajoutant aux six du groupe habituel.

C’est donc grâce à un style festif, une énergie unique, des musiques rythmées et des paroles de qualité que La Pegatina continue d’émouvoir et de faire danser son monde depuis 17 ans.

Il est d’ailleurs le groupe de musique le plus programmé lors des festivals de l’année à venir en Espagne, ce qui annonce une année caliente de l’autre côté des Pyrénées.

En ce qui concerne leur passage en France, ils sont pour le moment programmés le 8 Novembre à Nantes et le 9 novembre à Paris, le concert à Nantes affiche d’ailleurs déjà complet.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « como lo haria un acuario » et « Saber que tu ».