Le bistrot des copains reçoit le groupe québécois “Carotté” et le festival “les originales” de Morlaix

Que du beau monde pour cette 163 ième émission du Bistrot des Copains le Vendredi 18 octobre 2019 en direct et sans filet…

En studio: Marie et Eric Pellerin pour nous présenter l’édition 2020 du Festival “Les originales” à Morlaix . du 13 au 20 mai 2020

Au Québec :Etienne Bouré-Deny du Groupe Québécois “Carotté” en direct par Skype (une première au Bistrot) pour nous présenter leur dernier album “Dansons donc un quadrille avant de passer au Cash” ainsi que leur tournée Française du mois d’Octobre 2019

Un très bon moment de radio et un lien amical en musique et en chansons entre la Belle Province, Morlaix, Le Faou et pourquoi pas… le monde entier…(rêvons un peu !!! et partageons beaucoup !!!).