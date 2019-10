Avec “Batik”, Gabriele Poso nous offre un nouvel album très rythmé !

Gabriele Poso nous fait voyager à travers le monde avec son tout nouvel album « Batik », sorti sur le label « Soundway Records » depuis le 11 octobre.

Gabriele Poso est un compositeur, percussionniste, multi-instrumentiste italien aux diverses influences. En effet il est dès l’enfance, bercé par des musiques jazz, soul, afrobeat ou encore latines.

Ces influences le poussent très rapidement à se passionner pour les percussions. Une passion qui lui fait intégrer en 1998, à l’âge de 20 ans, la « Timba school of music » de Rome, une école spécialisée dans l’apprentissage des percussions afro-cubaines où il suit les cours de Roberto Evangelista, grand représentant de la culture afro-cubaine en Italie.

L’album transpire de spontanéité, de fougue et d’énergie au rythme de percussions endiablés mais aussi de morceaux aux influences plus jazz comme « Goldfish » ou encore soul dans « come back home ».

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Africa Linda » et « Lime Tree ».