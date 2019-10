Des polars et des notes #62 : un siècle d’aventures et de coups tordus…

Hé oui, du premier roman proposé qui se déroule en 1919 à la très légère anticipation politique de Thomas Bronnec, 2020, nous allons traverser cent années en une heure !

De l’exotisme et du quotidien au programme de cette émission, avec la découverte d’une enquête époustouflante dans le Bengale du début du vingtième siècle ou de personnages symboliques d’une Guyane en plein bouleversement. Nous parcourrons aussi les coulisses du retour au premier plan difficile d’un ex-président sur la scène politique, ou l’existence en déséquilibre permanent de ceux qui vivent aux marges de la société de consommation, sans oublier de prendre part à une procession du côté de Perpignan au cours de laquelle le pardon des péchés n’est pas vraiment gagné d’avance.

Cinq romans qui vous permettrons d’agrémenter les frisquettes soirées d’automne et accompagnerons à merveille les châtaignes grillées !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’ATTAQUE DU CALCUTTA-DARJEELING – Abir Mukherjee – Éditions Liana Levi.

Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle. 1919, Calcutta, l’Inde colonisée, un flic venu de Scotland Yard et son sergent bengali, un important fonctionnaire anglais assassiné… Le coup de cœur du mois.

L’HORIZON QUI NOUS MANQUE – Pascal Dessaint – Éditions Payot et Rivages – collection Rivages/Noir. Polar. Trois paumés dans les dunes de Dunkerque, toujours à la limite de la sortie de route, parfois même un peu plus loin…

LA GUYANE DU CAPITAINE ANATO – Textes : Colin Niel – Photographies : Karl Joseph – Éditions du Rouergue. La forêt amazonienne guyanaise, les villes, les exploitations légales ou illégales d’or et les personnages qui y vivent comme si vous y étiez. Un magnifique ouvrage.

Interviews

Philippe Georget nous entraîne au cœur de la procession perpignanaise de la Sanch dans UNE RITOURNELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS, paru aux éditions Jigal Polar, sur une musique et des paroles de Charles Trenet… Un polar cagoulé.

Thomas Bronnec explore avec LA MEUTE, parue aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox, les coulisses des ambitions politiques, les stratégies et les aléas de personnages ayant pour seule obsession l’Élysée. Un roman noir à multiples facettes.

La Zik

The Doobie Brothers : Long Train Running

Charles Trenet : Y a d’la Joie

Jean-Patrick Capdevielle : Quand t’es dans le Désert

Noir Désir : Un Jour en France

Violent Femmes : Gone Daddy Gone

Gradur : Boss à la Trappe