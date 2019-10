Un superbe retour pour Lightning Dust sur leur nouvel album “Spectre” !

Aujourd’hui, on s’intéresse au groupe Lightning Dust qui revient après un long moment d’absence.

En effet, les dernières nouvelles dataient de 2013 avec le très bon projet Fantasy mais le duo est de retour avec ce nouvel album intitulé « Spectre ».

Composé d’Amber Webber à la guitare et au chant, ainsi que de Josh Webbs aux différents autres instruments (voir machines) ; c’est un opus avec plusieurs couleurs que le groupe a choisi de nous proposer pour son come-back.

Une ambiance à la frontière entre l’ombre et la lumière, c’est ce qui caractérise ce projet. On y retrouve de superbes mélodies qui font ressortir la très belle voix de la chanteuse.

Le titre d’introduction « Devoted To » (à retrouver en playlist), un morceau de quand même 6 minutes qui nous laisse percevoir l’étendue des capacités en termes de sons et d’ambiances que peut proposer le groupe.

On a donc une palette de styles dans ce morceau aux airs plutôt inquiétants malgré une influence électronique dominante.

Dans ce morceau, on ressent également des arrangements millimétrés qui laisse de la place à des airs indies rocks qui caractérisent le groupe et qu’on retrouve tout au long du projet.

De l’indie rock oui, mais aussi un peu de country sur le titre « Lead Astray », des compos plus calmes et lancinantes sur « When It Rains » ou encore « Incongrous Flu ».

Enfin des morceaux plus sombres comme « A Pretty picture » qui ramène au titre de l’album « Spectre ». En somme, il y en a pour tous les goûts, ou presque !

Pour revenir sur de l’indie rock, on retrouve le second morceau « Run Away » (également en playlist).

C’est un gros come-back plus que réussi pour Lightning Dust, la patience en valait la peine !

« Spectre », sortie sur le label Western Vinyl est disponible partout depuis 4 octobre.