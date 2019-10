Le bistrot des copains reçoit “Debout sur le zinc” pour leur nouvel album dédié à Boris Vian

Le Vendredi 25 octobre 2019 de 17h00 à 18h00 ,en direct et sans filet…comme d’hab …le Bistrot accueillait en conversation téléphonique Simon Mimoun de “Debout sur le Zinc” l’un des groupes majeurs de la scène alternative française,pour nous présenter leur dernier album : “VIAN par Debout sur le Zinc”.

Pour leur 20 ans d’existence, et après une mise en musique de l’Abécédaire de Vian à destination du jeune public ( Simon nous en raconte l’historique dans l’interview) s’attaquer à l’oeuvre de Boris Vian était …(mais tout est dans l’interview…) Simon,manifestement content d’être en Bretagne, nous a appris qu’il était un demi-breton de Carhaix et que leur premier succès (leur tout début) c’était à BREST 1996 .

Alors pourquoi pas revenir à BREST 2020 !

L’amitié, le respect, un petit enfant qui écoute,et décide…La culture de l’ami Alain ,les sourires de Seba… et Boris Vian, et les cinq compagnons de Simon…à écouter et partager sans modération . Kénavo.