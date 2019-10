OARVV #65 : en mode rentrée !

Au programme, deux reprises pour la reprise, des nouveautés anglo-saxonnes et francophones, un duo, des esquimaux, des hommes en blouse, de la pop nord-irlandaise et rennaise, sans oublier la chronique gourmande de Jean-Louis.

http://radioevasion.fr/audio/2019-10-02-oarvv.mp3

Playlist de l’émission :

Don Nino – Porque te vas / Mentors, menteurs (Prohibited records, 2007)

Metronomy – Wedding bells/ Metronomy forever (Because music, 2019)

Hot Chip – Over and over / The Warning (EMI, 2006)

Inüit – Tomboy / Action (Wagram Musc / Cinq 7, 2018)

Malick Djoudi (feat. Etienne Daho) – A tes côtés / Tempéraments (Wagram Musc / Cinq 7, 2019)

Mermonte – Karel Fracapane / Audiorama (Clapping Music, 2014)

The Divine Comedy – Tonight we fly / Promenade (Setanta Records,1994)

Cake – I will Survive / Fashion Nugget (Capricorn records, 1996)

Chronique gourmand de Jean-Louis : “l’été continue”