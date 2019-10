On part au Brésil avec Flavia Coelho et son nouvel album “DNA”.

La chanteuse brésilienne Flavia Coelho a sortie son quatrième album « DNA » le 18 octobre sur le label « PIAS ». , Elle y explore plusieurs styles musicaux sur des chansons aussi rythmées qu’engagées.

Flavia Coelho naît au Brésil. Elle grandi avec sa mère qui décède prématurément alors que Flavia est âgée de 11 ans. Elle part alors vivre avec son père à Rio de Janeiro.

Bien que son père ne souhaite pas qu’elle devienne chanteuse, elle passe et réussit un casting en cachette à 14 ans et intègre un groupe de samba traditionnelle.

Elle tombe amoureuse de la France et de Paris dans les années 2000, et débarque à Paris en 2006 avec 200€ en poche et la ferme intention de réussir en faisant ce qu’elle aime : chanter.

Elle se produit alors dans le métro, dans la rue, devant les terrasses des cafés et dans des clubs où elle chante toute la nuit jusqu’à cette rencontre avec Victor Vagh-Weinmann, qui produira ses quatre albums, celui-ci comprit.

Difficile de ranger la musique de Flavia Coelho dans une case. Elle qui aime mixer reggae, samba, hip-hop, pop et bossa nova maîtrise l’art du contre pied et garde cette recherche constante de nouveauté.

Les sujets abordés dans son nouvel album “DNA” partagent sa vision du monde et de son pays natal.

Dans « Levanta Dai » qui veut dire « relève toi » elle parle au peuple vénézuélien et brésilien. Dans « citade perdida » ville perdue, elle dénonce la corruption qui règne à Rio de Janeiro.

La liberté de genre et la liberté sexuel sont aussi des thèmes abordés comme dans le titre « Menino Menina » (garçon fille) ou « Nosso amor » (notre amour) où elle encourage chacun à vivre et assumer ses amours quels qu’ils soient.

Dans son titre éponyme « DNA » (équivalent d’ADN en français) elle incite à prendre conscience de soi même et à avoir confiance en soi.

Une ode à la vie en somme, le tout sur un très bon mélange de reggae/cumbia qui donne le sourire.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « DNA » et « Billy Django ».